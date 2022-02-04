Bandırmaspor maçları kadınlara ve öğrencilere ücretsiz

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bordo-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Ümraniyerspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma hakkında konuşan Göçmez, "Ümraniye maçından 3 puan almamız gerekiyor. Mutlak galibiyet gerekiyor. Ümraniye bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok zor bir maç. Her maçta olduğu gibi bu maçta da taraftarımıza ihtiyacımız var" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor