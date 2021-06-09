Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'i kadrosuna kattı
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Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'i kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bandırmaspor, İstanbulspor'dan Levent Ayçiçek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, İstanbulspor'dan Levent Ayçiçek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'da genel kurulun gerçekleştirilmesinin ardından önce teknik direktör netleşti, ardından iç ve dış transferde hareketlilik başladı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 2 yıllık anlaşmaya imza atan Bandırmaspor, dış transferdeki ilk adımlarını da attı. Transfere İstanbulspor'da forma giyen Levent Ayçiçek'i 2 yıllığına kadrosuna katarak başlayan Bandırmaspor'da, diğer transferlerin de kısa sürede belli olacağı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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