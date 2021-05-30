Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez görevini bıraktığını açıkladı Açıklaması
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Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez görevini bıraktığını açıkladı Açıklaması

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez görevini bıraktığını açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, görevini bıraktığını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, görevini bıraktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yazılı açıklaması paylaşılan Göçmez, 17 Kasım 2018'den bugüne kadar sportif direktör, asbaşkan ve başkan olarak kulüpte görev aldığını kaydetti.

Göçmez, göreve geldiğinde kulübün 30 milyon liraya yakın borcunun olduğunu belirterek, "Pandemi sebebiyle otopark gelirleri başta olmak üzere birçok önemli gelir kalemlerinin olmadığı bir dönem sonrası bir şampiyonluk ve TFF 1. Lig'de bir takım bırakıyorum. Bu başarıların yakalanması için bir taraftan ciddi harcamalar yapılırken bir yandan da sıkı bir bütçe disiplini sağladım. Yapımız çok büyüdü. Borç ise 25 milyon lira seviyesine getirildi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 gün önce düzenlediği basın toplantısında 8 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda kulüp başkanlığına yeniden adaylığını açıkladığını hatırlatan Göçmez, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor çok büyük bir camia ve çok güçlü bir kültürdür. Bize bırakılan miras, çocuklarımızın geleceğidir. Hiçbir zaman bu felsefeden uzaklaşmadan görevimi büyük bir aşk ve sevda ile yerine getirdim ancak anladım ki bu sevdayı yaşayan çok az kişiyiz. Gelinen noktada bu finansal yapı ve bu büyük organizasyon birkaç kişi tarafından karşılanamaz. Hedeflediğimiz gelir seviyesi ve projeler ne yazık ki zamanında oluşmadı ve süreç daha zorlu hale geldi. Bizlerin varlığının zarar, değişimin ise şart olduğu görüşü tarafımda oluştu. İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, siyasi çıkar peşinde hiçbir zaman olmadım, bunu defalarca söyledim. Bu şanlı camiaya verdiğim tüm sözlerimi tutarak, her kuruşuna sahip çıkarak, armayı her zaman herkesin üzerine koyarak tertemiz şekilde gurur duyduğum bir tablo ile görevimi bırakıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez görevini bıraktığını açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
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