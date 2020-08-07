Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan - BALIKESİR TFF 1.Lig'e yükselen Bandırmaspor'un başkanı Göksel Karlahan, 11 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı.

TFF 1.Lig'e yükselen Bandırmaspor'un başkanı Göksel Karlahan, 11 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı.

Karlahan, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, bordo-beyazlı ekipte 17 yıldır çeşitti kademelerde görev yaptığını söyledi.

Zor günler geçirdiklerini, 2 dönem başkanlığında şampiyonluk hedefi koyduklarını ve bunu başardıklarını belirten Karlahan, şu ifadeleri kullandı:

"Asbaşkan Onur Göçmez ile oturup konuştuk ve olağanüstü kongre kararı aldık. 1. Lig'de gelir normal şartlarda 14 milyona yakın olacak. Gelir 5 kat artmış olacak. Bandırmaspor bizim ortak değerimiz. Bu sene amaç ilk etapta ligde tutunmak. Toplam borcumuz 25 milyon civarında. Diğer takımlara göre çok büyük bir miktar değil, şampiyon olduğumuzu da düşünürsek. 11 Ağustos'ta yapacağımız kongre valilik izniyle yapılıyor. Sağ olsun valimiz de bize destek oldu, izinler alındı. Ağustos ayının 11'inde kongremizi yapacağız. Görevi, bu işi götüreceğine inandığım Onur arkadaşımıza devredeceğiz."

Yönetimde görev yapan arkadaşlarına da teşekkür eden Karlahan, "Biz çok büyük bir iş başardık. Severek geldik severek gidiyoruz. Yeni yönetimin yanında olacağız, bunlar görev değişimi. Bu kulüp başkanlığını kendi arzumla bırakıyorum. İnşallah yeni yönetimle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşırız. Ben 1. Lig'de kalıcı olacağımıza ve hatta play-off oynayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA