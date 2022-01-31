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Bandırmaspor, Karadağlı santrfor Milutin Osmajic'i kiraladı

AA, Ahmet Pesen - Spor
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Bandırmaspor, Karadağlı santrfor Milutin Osmajic'i kiraladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Karadağlı milli futbolcu Milutin Osmajic'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Karadağlı milli futbolcu Milutin Osmajic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki santrforla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz'den kiralanan ve 114 maçta 23 gol atan Osmajic'in, bugün Bandırmaspor'un Antalya kampına katılacağı bildirildi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Bandırmaspor, Spor Toto, Medya, Milli, Spor, Haber

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