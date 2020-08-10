Bandırmaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1 1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.
10.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:32
Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, ön libero İshak Çakmak'ı 1 1 yıllığına transfer ettiklerini söyledi.
Göçmez, İshak Çakmak'ın daha önce Konyaspor, Gaziantep FK, Balıkesirspor ve Boluspor takımlarında da oynadığını hatırlattı.
Öte yandan Bandırmaspor, 21 Ağustos'a kadar sürecek birinci etap kampı için Afyonkarahisar'a gitti.
Kaynak: Hürriyet