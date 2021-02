Bandırmaspor hedefini play-off olarak güncelledi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla hedeflerini play-off aşamasına kalmak olarak güncellediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sözeri, göreve geldiklerinde hedeflerinin önce ligde kalmak olduğunu hatırlattı.

"Aldığımız sonuçlar bizi play-off'un kapısına kadar getirdi." diyen Sözeri, son 3 maçın ilk 2'sinde Akhisarspor ve Yılport Samsunspor'a yenilince tökezlediklerini, İstanbulspor galibiyetiyle yeniden umutlandıklarını belirtti.

Güzel hedefler peşinde koşmak istediklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:

"Maçlar sahada kazanılıyor, kağıt üzerinde kazanılmıyor. Bu tarz maçlarda iyi konsantre olmazsanız, gerçekten hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Biz de bu hayal kırıklığını yaşamak istemiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Oyuncularımızla iletişimimizi kesmiyoruz, onları motive ediyoruz. Allah korusun, Eskişehirspor'a takılırsak İstanbulspor galibiyetinin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden bu maçı kazanmak gerekiyor. Deplasmanda oynuyorsunuz, rakip genç oyunculardan kurulu, kendilerini göstermek için inanılmaz mücadele ediyorlar. O yüzden zor bir maç bekliyor bizi. Bu maça iyi konsantre olup, hiçbir şekilde hata yapmayıp, girdiğimiz pozisyonları değerlendirip kazanmak en büyük hedefimiz."

Sözeri, bu sezon ligde 7-8 takımın üst sıralar için mücadele ettiğini dile getirdi.

Ligin dengeli geçtiğini anlatan Sözeri, "Bu sezon lig her şeye gebe, Ligde her takım her sonucu alabiliyor. Biz de play-off'a kalmak için her şeyi yapacağız. Kadromuz kaliteli oyunculardan kurulu. Bütün oyuncuların kaliteleri birbirine yakın olunca seçimde zaman zaman zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen