Bandırmaspor, Guido Koçer'i renklerine kattı
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Bandırmaspor, Guido Koçer'i renklerine kattı

Bandırmaspor, Guido Koçer'i renklerine kattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1.Lİg takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti.

TFF 1.Lİg takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol kanatta oynayan 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Hansa Rostock, Babelsberg 03, Erzgebirge Aue, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Samsunspor takımlarında oynayan Koçer, 440 maçta toplam 89 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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