Bandırmaspor genel kurulu 11 Ağustos'ta yapılacak
TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un genel kurulu 11 Ağustos'ta yapılacak.
01.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:10
TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un genel kurulu 11 Ağustos'ta yapılacak.
Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısının 11 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.
Genel kurulun valilik izniyle saat 20.00'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.
Kaynak: AA