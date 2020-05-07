HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bandırmaspor endişeli: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması mümkün değil"

Bandırmaspor endişeli:
07.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:45

TFF İkinci Lig Kırmızı grupta son 6 haftaya 60 puanla zirvede giren Bandırmaspor liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli.

TFF İkinci Lig Kırmızı grupta son 6 haftaya 60 puanla zirvede giren Bandırmaspor liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendiren Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, "TFF  tüm liglerin amatörde dahil oynanacağını açıkladı ancak nasıl oynanacağını açıklamadı.  Biz birkaç vaka varken ligleri iptal ettik ve doğru bir karardı. Şimdi binlerce vaka var biz sahalara dönüyoruz. 

"TFF'NİN HAZIRLADIĞI PROTOKOLÜN ALT LİGLERDE UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL"Alt liglerde teknik imkanların yetersizliğine değinen Göçmez, "Futbola Dönüş protokolü yayınlandı. Alt liglerde bunun uygulanamayacağı tüm kulüpler tarafından söylendi. Bu gerçek ile yüzleşmeliyiz alt liglerde ne yazık ki endüstriyel futbolun imkanları yok. Alt liglerde statların, antreman sahalarının teknik ve altyapı olanakları ne kadar biliniyor emin değilim. Sadece 1 takımı havalimanından otele taşımak için 3 otobüs gerekiyor. 30 futbolcu için 10 soyunma odası gerekiyor. Bu protokol sorumluğu tamamıyla kulüplere ve futbolculara yüklüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu kararın TFF'nin kendi kararı olduğu, görüş ve öneri vermedikleri ve kesinlikle bundan sonra olacaklardan sorumlu olmadıklarını belirtiyor. Tüm alt liglerin şu anda başka sorunları da var. Gelirlerimiz sıfırlandı ve ciddi sorumluluklarımız var TFF'den ödeme alamıyoruz" diye konuştu."KUPAYI SAHADA KALDIRMAK İSTİYORUZ"Şampiyonluğu çok istediklerini belirten Göçmez, "Biz son birkaç gündür konuşulanları değerlendiriyor, tartışıyor ve konuşuyoruz ama bir tarafta da her maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyor ve bu şekilde takımı motive ediyoruz. Ama bir endişemiz de liglerde rekabet ne kadar sağlıklı olacak? İddiası olmayan orta sıralardaki takımlar veya küme düşmesi kesinleşmiş takımlar takımlarını nasıl ayakta tutacak ve maçlara nasıl motive edecek? 

Gönlümüz her şeyin normal şartlarda olması ve coşkulu bir biçimde kupayı Bandırma'ya getirmek. Taraftarımızla kutlamak. Biz sezonun ilk maçından bu yana iddiasını ortaya koyan sezon boyunca liderlik yarışından hiç kopmayan bir takım çizgisindeyiz. 28 maç sonunda lideriz ve kalan 6 maçın dördünü kazandığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Tabi ki bu emeğimizin karşılığını son maça kadar yaşanan bir heyecanla almak en büyük arzumuz.  Biz tarihin en uzun sürdüğü liglerde şampiyon olacağız ve tarihe geçeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi Spor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Spor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Spor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Spor
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak Spor
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Ersin Korkut Gülben Ergen Nur Yerlitaş
Spor Falcao Loris Karius Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Bandırmaspor endişeli: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması mümkün değil" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:20:33. #1.15#
title