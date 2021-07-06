Bandırmaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Mulumba'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Remi Mulumba'yı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Remi Mulumba'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Fransa 2. Ligi'nde Chateauroux forması giyen 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Amiens, Lorient, Ajaccio ve Eupen'de de oynayan Mulumba, 221 maçta 8 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen