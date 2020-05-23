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Bandırmaspor'dan sporculara ve personele 200 bin TL ödeme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, korona virüs nedeniyle lige verilen arada futbolcularını ve personelini mağdur etmeyerek 200 bin TL ödeme yaptı.

Bandırmaspor'dan sporculara ve personele 200 bin TL ödeme
23.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:41

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, korona virüs nedeniyle lige verilen arada futbolcularını ve personelini mağdur etmeyerek 200 bin TL ödeme yaptı.

Bandırmaspor korona virüs nedeniyle lige verilen arada futbolcu ve personellerini mağdur etmedi. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, korona virüs nedeniyle ara verilen ligde 3 puan farkla lider konumda bulunduklarını hatırlatarak "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı doğrultusunda şimdilik TFF 2. Lig 18 Temmuz'da başlayacak gibi görünüyor. Pandeminin ülkemizdeki seyrine göre bu tarih değişebilir ve hatta seyircili ya da seyircisiz oynanması konusunda farklı kararlar çıkabilir. Bizler süreci yakından takip ederken, tüm futbol kulüpleri gibi reklam, iddia ve federasyon gelirlerimizin kesintiye uğramasına rağmen futbolcularımızı ve personelimizi asla mağdur etmiyoruz. 200 bin TL civarında bir ödeme yaparak hep birlikte bu süreci atlatmayı hedefledik. Belirlenen tarih ve şartlarda ligde kalan maçlarımızı da mutlak galibiyet parolası ile oynayarak ligi lider bitirip TFF 1.Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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