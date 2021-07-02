Bandırmaspor'dan imza show
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Bandırmaspor'dan imza show

Bandırmaspor'dan imza show
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden R.H. Bandırmaspor 17 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle yeni transferlerine imza attırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden R.H. Bandırmaspor 17 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle yeni transferlerine imza attırdı.

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor 2021-22 futbol sezonu için transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Bordo beyazlılar 17 Eylül Stadı'nda gerçekleştirdikleri törenle hem pandemi sonrası taraftarıyla ilk kez buluştu hem de transferlerine imza attırdı. Tören İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Onur Göçmez, "Transfer dönemi çok zor geçti. Ben ve yönetim kurulumuz çok çalışıyoruz. Belki de hiç bir kulübün yapmadığını yaparak hazırlık kampına transferin yüzde 95'ini tamamlamış olarak gidiyoruz. Burada hedefimiz bütün takımı hazır hale getirip kampta birlikteliği ve aileyi sağlamaktı. Bu yıl bir değişim gerekiyordu ve o değişimi sağladık. Ligi bilen futbolcularımızla, genç futbolcularımızla ve Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan futbolcularımızla bu sene değişik bir sene olacak. Bazı figürler, bazı ortamlar kendilerini Bandırmaspor'un üstünde görebilirler. Ama biz cevabımızı sahada veriyoruz. Dışarıda hiçbir zaman konuşmuyoruz. Bandırmaspor adabı ile, düzeni ile, 1965 yılından gelen kültürü ile her zaman dimdik ayaktayız, yıkılmıyoruz. Bu yıl en büyük transfer taraftarımız. Makamlar gelir geçer, bizler Bandırmaspor taraftarıyız. Önemli olan bu işi layıkı ile yapmak. Hatalarımız oluyor mu? Tabi ki oluyor. Ama TFF 1. Lig kurulduğundan bu yana oluşacak en zor sezon olacak bu sezonda tarihi bir performans ile güzel bir yerde ligi bitireceğiz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Çalışmalar, pazarlıklar, görüşmeler yaptık. Buradan transfer komitesindeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Göçmez'in konuşmasının ardından Bandırmaspor'da 2021-22 futbol sezonunda forma giyecek yeni futbolcular ve teknik ekip tek tek sahneye davet edilerek toplu imza töreni yapıldı. Teknik Direktör Mustafa Gürsel ve teknik ekip ile başlayan imza töreni futbolcular Süleyman Luş, Deniz Solmaz, Hüseyin Koç, Philippe Paulin Kenny, Alpay Koldaş, Fatih Aktay, Abdullah Balıkçı, Veysel Sapan, Burak Süleyman, Levent Ayçiçek, Allyson Aires Dos Santos, Guido Koçer'in sahneye gelmesi ve atılan imzalar ile son buldu.

İmza törenine yeni sezon transferlerinden Caner Cavlan, Okan Alkan ve Chukwuma Akabueze katılamadı. - BALIKESİR

Bandırmaspor'dan imza show
Bandırmaspor'dan imza show
Bandırmaspor'dan imza show

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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