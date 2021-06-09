Bandırmaspor'dan iki transfer daha
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Bandırmaspor'dan iki transfer daha

Bandırmaspor'dan iki transfer daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transfere hızlı başladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transfere hızlı başladı. İlk günde dört transfere imza atan bordo-beyazlılarda Abdullah Balıkçı ve Alpay Koldaş ile anlaşma sağlandı.

TFF 1.Lig'de top koşturan bordo beyazlılar genel kurulun ardından dış transferde hızlı başladı. İlk günde dört yeni oyuncuyla anlaşma sağlayan bordo-beyazlılarda son olarak Uşakspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı ve Alpay Koldaş ile 2'şer yıllık anlaşma sağlandı. Bordo beyazlı renklere katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'nın Rapid Wien, Hacettepe, Bodrumspor ve son olarak da Uşakspor'la devam eden futbol kariyerinde 86 maçta 10 gole imza attığı öğrenilirken, yine Uşakspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki stoper oyuncusu Alpay Koldaş'ın ise Tekirdağspor, 1922 Konyaspor ve son olarak da Uşakspor'da forma giydiği, kariyerinde çıktığı 160 maçta ise 10 gol kaydettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırmaspor'dan iki transfer daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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