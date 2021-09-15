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Bandırmaspor'dan hakem isyanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bandırmaspor'dan hakem isyanı

BANDIRMA / DHATFF 1'inci lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, dün oynanan Eyüpspor maçındaki hakem kararları nedeniyle bir açıklama yaptı.

BANDIRMA/ DHA

TFF 1'inci lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, dün oynanan Eyüpspor maçındaki hakem kararları nedeniyle bir açıklama yaptı. Bandırmaspor yönetimi, 2-1 kaybettikleri maçta deplasman takımının ikinci golü öncesi net faulun verilmediğini vurguladı. Ayrıca maçta iki penaltılarının verilmediğini belirten bordo beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"EYÜPSPOR MAÇINDA YEDİĞİMİZ GOL ÖNCESİ FUTBOLCUMUZA YAPILAN NET FAUL VE SON DAKİKALARDA VERİLMEYEN PENALTIMIZ VAR"

"Royal Hastanesi Bandırmaspor olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nundan tek isteğimiz var. Hak yenmesin. Adil ve objektif bir hakem yönetimi olsun. Hakemler maçın güzelleşmesini, topun oyunda kalmasına katkı sağlasın. Hatalı kararlarla maçın sonucuna etki etmesin. Ligin başından beri hakem hatalarının oyunun kaderini belirleyecek ölçüde olması bizi derinden endişelendiriyor. Çok büyük emekler veriyoruz. Pandemi gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gelirlerin olmadığı ama giderlerin katlanarak arttığı futbol ikliminde bu iklimi güzelleştirmek ve renklendirmek için büyük fedakarlıklarla büyük bir mücadele veriyoruz. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Her hafta bir hakem hatasının kurbanı oluyoruz. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor maçlarında kritik zamanlarda yapılan hatalar tüm emeklerimizin heba olmasına neden oldu. Erzurumspor maçına atanan hakem geçen oynanan bir maçta 3 golümüzü vermemişti. Aynı hakem maçın son dakikasında uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda ofsayt gerekçesiyle golümüzü vermedi. Ümraniyespor maçında rakip takıma kolaylıkla çalınan bir penaltı sonrasında bizim verilmeyen yüzde yüz penaltı pozisyonumuz. Yine Eyüpspor maçında yediğimiz gol öncesi futbolcumuza yapılan net faul ve son dakikalarda verilmeyen penaltımız. Biz bu konuların gündemimizde olmasını istemiyoruz. Her maç yaşadıklarımız bizlere camiamıza artık ağır geliyor. Bandırmaspor olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklentimiz ve talebimiz var. Hakemlerin kararları üzerinden ligin gidişatı belirlenmesin. Lütfen gerekli tavrı ve hassasiyeti göstermenizi istiyoruz. Soruyoruz…

Royal Hastanesi Bandırmaspor kimleri rahatsız ediyor?

Bize bu ceza neden veriliyor?

Her hafta hakemler kaderimizle, emeklerimizle oynamaya devam edecek mi?

Ligin kaderini kimler belirliyor?

Haksızlıklara kurban gitmemek için ne yapmalıyız?

Biz de şunu söylüyoruz…

Her şeye ve birilerine inat daha büyük mücadele ortaya koyacağız. Artık susmayacağız. Her hatada sesimizi daha gür çıkaracağız. Her maçta puanımız çalınsa da Türk Futbolu için, gençleri için doğruyu yapacağız ve söyleyeceğiz. Herşeye İNAT."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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