Bandırmaspor'dan hakem isyanı

TFF 1'inci lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, dün oynanan Eyüpspor maçındaki hakem kararları nedeniyle bir açıklama yaptı. Bandırmaspor yönetimi, 2-1 kaybettikleri maçta deplasman takımının ikinci golü öncesi net faulun verilmediğini vurguladı. Ayrıca maçta iki penaltılarının verilmediğini belirten bordo beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Her şeye ve birilerine inat daha büyük mücadele ortaya koyacağız. Artık susmayacağız. Her hatada sesimizi daha gür çıkaracağız. Her maçta puanımız çalınsa da Türk Futbolu için, gençleri için doğruyu yapacağız ve söyleyeceğiz. Herşeye İNAT."

