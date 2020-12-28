Bandırmaspor'dan Adanaspor maçının hakemine tepki
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Bandırmaspor'dan Adanaspor maçının hakemine tepki

28.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:16
Bandırmaspor'dan Adanaspor maçının hakemine tepki

RH Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Adanaspor maçının hakemi Cihan Aydın'a tepki gösterildi.

RH Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Adanaspor maçının hakemi Cihan Aydın'a tepki gösterildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da hafta sonu deplasmanda oynanan Adanaspor maçının hakemi Cihan Aydın'a tepkiler sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve ekibine teşekkür edilirken, müsabakanın ikinci yarısında bordo-beyazlıların attığı 3 golü saymayan maçın orta hakemi Cihan Aydın'la alakalı ise, "Düdüğünü asmasını ve kariyerini futboldan çok uzak bir sektörde devam etmesini önermekteyiz" denildi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle misafirperverliklerinden ötürü Adanaspor Başkanı Sn. Bayram Akgül ve yönetimine teşekkür ederiz. Sahada centilmence mücadele eden ve asla sakinliklerini kaybetmeden futbolun dışına çıkmayan iki takıma da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Dün oynanan karşılaşma ile ilgili iki kritik hususa değinmek isteriz. Birincisi, futbol tarihine geçerek, yeni bir kural icat edip, ikinci yarıda 3 gol iptali ve yerine 1 penaltı veren hakemimize olacak. Türk futbolu, kendi ailesi ve geleceği adına maçın düdüğü, hakemi Cihan Aydın'ın Bandırmaspor camiasından özür dilemekle birlikte düdüğünü asmasını ve kariyerini futboldan çok uzak bir sektörde devam etmesini Türk Futbolunun geleceği için önermekteyiz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:19:37. #1.14#
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