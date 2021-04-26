Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
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Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan sözeri ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan sözeri ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Teknik direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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