Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
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Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sakaryalı ile de yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin ardından bir ayrılık da Sportif Direktör Serdar Samatyalı ile yaşandı. Takımda Sportif Direktör olarak görev yapan Serdar Samatyalı ile de yolların ayrıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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