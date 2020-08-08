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Bandırmaspor'da teknik direktör Bozkurt, yeni transferlerden memnun

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, yeni transferleri Gökay Güney, Ferhan Evren, Serkan Yavuz ve Mahatma Otoo'nun takımla uyumunun çok iyi olduğunu bildirdi.

Bandırmaspor'da teknik direktör Bozkurt, yeni transferlerden memnun
08.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:44

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, yeni transferleri Gökay Güney, Ferhan Evren, Serkan Yavuz ve Mahatma Otoo'nun takımla uyumunun çok iyi olduğunu bildirdi.

Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, 1 aylık aranın ardından bir hafta süren çalışmalarla takımı istenen noktaya getirdiklerini belirtti.

Yeni transferlerden Yonathan Del Valle, Mickael Pote ve Mehmet Yiğit'in Afyonkarahisar kampına katılacağını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Aramıza katılan yeni transferlerden Gökay, Ferhan, Serkan ve Otoo'nun takımla uyumları çok iyi. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Tabii Afyonkarahisar kampına gittiğimizde çalışma tempomuz çok daha artacak. Hazırlık maçlarımız olacak. Maçlarla ilgili tarihler belli fakat oynayacağımız takımlar henüz netleşmedi. Düşüncemiz, tüm hazırlık maçlarını Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları ile oynamak."

Bozkurt, kaleci ve ön libero transferine ihtiyaç duyduklarını, yönetimin bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Afyonkarahisar kampına birkaç oyuncu haricinde tam kadro katılacağız. Yeni sezonda yeni bir lig, yeni bir heyecan yaşayacağız. İnşallah bu güzel takımla Bandırmaspor'u TFF 1. Lig'de en iyi şekilde temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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