Bandırmaspor'da Serdar Samatyalı Sportif Direktör Oldu

GEÇEN yıl 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Bandırmaspor'da sportif direktör'lüğe Serdar Samatyalı getirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Takımımız bu sene yeniden 1'inci Lig'e çıkmak için güçlü ekip kurma yönünde çalışmalara devam ediyor. Öncelikle başarılı hocalarımızla yola devam edildi. Ardından yeni yapılan transferlerle iddialı takım kurma yolunda çalışmalar başlatıldı. Transfer görüşmeleri devam ederken Bandırmamızın yetiştirdiği önemli isim olan Serdar Samatyalı Sportif Direktör olarak Bandırmaspor'da görev yapacak."



- Bandırmabalıkesir