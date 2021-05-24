Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı.

Bandırmaspor'da 2021-22 futbol sezonu planlamaları başladı. Öncelikle iç transferde hızlı bir şekilde yol almayı hedefleyen bordo beyazlılarda bu doğrultuda takıma ilk veda eden isim Mehmet Yiğit oldu. Kulüple sözleşmesi sona eren başarılı stoperin yeni sezonda bordo beyazlı kadroda yer almayacağı açıklandı. Bandırmaspor Kulübü gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren değerli futbolcumuz Mehmet Yiğit'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bandırmaspor'da Mehmet Yiğit ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 19:58:20. #1.13#

title