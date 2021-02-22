Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı
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Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

22.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:44
Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Lacina Traore'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Lacina Traore'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lacina Traore ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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