Bandırmaspor'da kaynak arayışı

BANDIRMASPOR Asbaşkanı Onur Göçmez, transfer tahtasının açılması için 3.5 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını ve bu sorunu çözmeyi planladıklarını kaydetti. Ayrıca kulübün hedefleri arasında 5 bin kombine satışının yer aldığı belirtildi.

TFF 2'nci Lig ekibi Bandırmaspor'da daha önce yapılan olağan genel kurul sonrası göreve gelen Göksel Karlahan başkanlığındaki yeni yönetim, Bandırma'daki bir otelde basının karşısına çıktı. Toplantıya Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırma Spor Vakfı Başkanı Tolga Tosun da katıldı. Başkan Karlahan'ın kısa konuşmasının ardından söz alan Tolga Tosun, Bandırmaspor'un bu yıl şampiyonluk hedefi ile yola çıktığını ve çıkılan bu yılda Bandırma Belediyesi olarak kulübün her zaman arkasında yer alacaklarını dile getirdi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, hedeflerinin yeni sezonda Bandırmaspor'u bir üst lige taşımak olduğunu kaydetti. Bandırmaspor'un önünde ciddi sorunların da yer aldığını dile getiren Göçmez, ilk etapta transfer tahtasının açılması için 3.5 milyon liralık kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu sıkıntıyı aştığımızda transfer konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bandırmaspor geçmişiyle güçlü bir takım. Son 6 aydan bu yana yaptığı düzenli ödemeleriyle kulübümüz tercih edilen bir kulüp oldu. Birçok oyuncu Bandırmaspor'a gelmek istiyor" dedi.

5 bin kombine satmayı hedeflediklerini dile getiren Göçmez, "Oyuncular ve yöneticiler de dahil olmak üzere kombine bilet satışına ağırlık vereceğiz. 'Bandırmalıyız' sloganıyla da 1000 adet forma satışı yapmayı hedefliyoruz. Birlik olup mücadele etme zamanı, Bandırmaspor'a sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu. Göçmez ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BALTOK A.Ş. ile geçen sezonda imzalanan 1 milyon 965 bin TL'lik sponsorluk anlaşmasının 500 bin TL'sinin bugüne kadar tahsil edildiğini, kalan meblağın da karşılıklı diyalogla tahsil edilmesini umduklarını söyledi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Namık Havutça da Bandırma'nın ve Bandırmaspor'un bir marka olduğunu hatırlatarak, bu şehirde, bu topraklarda iş yapan, doğan, yaşayan, para kazanan herkesin kente borcu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: DHA

- Balıkesir