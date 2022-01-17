Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Sportif Direktörlüğümüzün kararı ile bugün kendileri ile görüştüğümüz profesyonel futbolcularımız Chukwuma Akabueze ve Bilal Ceylan'a kendilerine takım bulmaları için izin verilmiştir." denildi.

Bandırma temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Manaj ve Burak Süleyman'a da takım bulmaları için izin vermişti.