Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi - Haberler Spor
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Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Sportif Direktörlüğümüzün kararı ile bugün kendileri ile görüştüğümüz profesyonel futbolcularımız Chukwuma Akabueze ve Bilal Ceylan'a kendilerine takım bulmaları için izin verilmiştir." denildi.

Bandırma temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Manaj ve Burak Süleyman'a da takım bulmaları için izin vermişti.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri

Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Haber

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