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Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

Bandırmaspor'da iki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Arb Manaj ve Burak Süleyman ile yapılan görüşmeler sonunda kendileri ile karşılıklı mutabık kalınarak takım bulmaları için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri

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