Bandırmaspor'da Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri bulunan kaptanlarımızdan Hakan Bilgiç'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya