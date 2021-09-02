Bandırmaspor'da Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı
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Bandırmaspor'da Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri bulunan kaptanlarımızdan Hakan Bilgiç'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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