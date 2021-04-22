Bandırmaspor'da Gabriel Torje ile yollar ayrıldı
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Bandırmaspor'da Gabriel Torje ile yollar ayrıldı

Bandırmaspor'da Gabriel Torje ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Gabiel Torje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Gabiel Torje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gabriel Torje'ye bu zaman kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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