Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez yol ayrımında
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Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez yol ayrımında

12.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:35
Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez yol ayrımında

Royal Hastanesi Bandırmaspor'u tarihinde ikinci kez TFF 1'inci Lig'e taşıyan Başkan Onur Göçmez'in bir türlü aşılamayan ekonomik sorunlar nedeniyle istifa kararı aldığı öğrenildi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'u tarihinde ikinci kez TFF 1'inci Lig'e taşıyan Başkan Onur Göçmez'in bir türlü aşılamayan ekonomik sorunlar nedeniyle istifa kararı aldığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulübü Royal Hastanesi Bandırmaspor; federasyon ödemelerinin aksaması, koronavirüs salgınının etkisi, kulüp üzerindeki icra ve temlikler nedeniyle zor günler geçiriyor. Başkan Onur Göçmez'in istifa kararı aldığı ve kulübün önünü açmak için genel kurula gideceği belirtildi.

Hafta içi Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile görüşen Onur Göçmez kulübün maddi sıkıntılarını anlattı. Göçmez, şehirden beklentilerini dile getirip, destek istedi. 2018-2019 sezonunda 2'nci Lig'de küme düşmekten son dakika golüyle kurtulan Bandırmaspor'un geçen sezon şampiyon olmasında büyük rol oynayan Göçmez ve yönetimi, maddi sorunlardan yorulduklarını belirtti. Yakın çevresine kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, taraftar ve birkaç firma dışında şehrin dinamikleri tarafından yalnız bırakıldığını anlatan Başkan Onur Göçmez'in, bu şartlarda devam etmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Yönetimin istifasını engellemek ve maddi konularda destek olmak için Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un devreye girdiği, önümüzdeki hafta somut adımlar atarak tekrar Onur Göçmez ile görüşeceği gelen haberler arasında.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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