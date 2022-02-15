Bandırmaspor'da Akabueze affedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor'da Akabueze affedildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bandırmaspor'da Akabueze affedildi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze'nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze'nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

Bandırmaspor'da, teknik heyet ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze takıma geri döndü. Akabueze takımla birlikte çalışmalara başladı. 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da oynanan 3-2'lik Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından bordo-beyazlı ekip Akabueze'yi kadro dışı bırakmış, ara transfer döneminde Akabueze kendisine takım bulamamıştı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title