Bandırmaspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Bandırmaspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Bandırmaspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi yapılan testlerde 6 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Futbolcular, karantina altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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Bandırmaspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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