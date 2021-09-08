Bandırmaspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi yapılan testlerde 6 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Futbolcular, karantina altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen