Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı transfer etti
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Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı transfer etti

Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Cavlan'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Emmen, Austria Wien, Boluspor, Şanlıurfaspor, Heerenveen, de Graafschap takımlarında oynayan Cavlan, 256 maçta 26 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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