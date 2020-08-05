Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA