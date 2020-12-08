Bandırmaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Bandırmaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

08.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:43
Bandırmaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bursaspor-Bandırmaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Bursaspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Bursaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bursaspor-Bandırmaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Bursaspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Bandırmaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Bursaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bandırmaspor ile Bursaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig

Maçı Bandırma 17 Eylül Stadyumu, Balıkesir'da oynanacak.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Bursaspor Maçı 13:30'de başlayacak.

BURSASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bandırmaspor - Bursaspor Maçı 08 Aralık Salı günü oynanacak.

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