Bandırmaspor, Brezilyalı Allyson Aires dos Santos'u transfer etti
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Bandırmaspor, Brezilyalı Allyson Aires dos Santos'u transfer etti

Bandırmaspor, Brezilyalı Allyson Aires dos Santos'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Allyson Aires dos Santos'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Barueri, Independente-SP, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Haifa ve Bnei Yehuda gibi takımlarda forma giyen Allyson'un 167 maçta 1 golü var.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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