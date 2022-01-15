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Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: "Bir üst tura geçmek istiyoruz"

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez:
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendirerek, hedeflerinin sonuna kadar mücadele edip, bir üst tura çıkmak olduğunu bildirdi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendirerek, hedeflerinin sonuna kadar mücadele edip, bir üst tura çıkmak olduğunu bildirdi.

Göçmez, 16 turu maçlarının Şubat ayında tek eleme usulüne göre oynanacağını anımsatarak, Sivasspor için de önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, "Maçın Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olması bizim için önemli bir avantaj. Bu avantajımızı değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kupada mütevazı bir kadro ile buralara geldiklerine değinen Göçmez, "Avrupa hedefi olan Sivasspor önünde de iyi bir futbol oynayarak seyircimizin de desteği ile bir üst tura geçmek istiyoruz." diye kaydetti.

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AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile eşleşmelerini değerlendirerek, hedeflerinin sonuna kadar mücadele edip, bir üst tura çıkmak olduğunu bildirdi.

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