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Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez: "TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması...

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez:
07.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:08

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, TFF'nin açıkladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, TFF'nin açıkladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bandırmaspor As Başkanı Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun korona virüs sebebiyle ara verilen liglerin 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesine yönelik verdiği karara tepki gösterdi. Göçmez, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya 60 puanla zirvede giren Bandırmaspor liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli. TFF tüm liglerin amatörde dahil oynanacağını açıkladı ancak nasıl oynanacağını açıklamadı. Biz birkaç vaka varken ligleri iptal ettik ve doğru bir karardı. Şimdi binlerce vaka var biz sahalara dönüyoruz" dedi.

"TFF'nin hazırladığı protokolün alt liglerde uygulanması mümkün değil"

Alt liglerde teknik imkanların yetersizliğine de değinen Göçmez, "Futbola Dönüş Protokolü yayınlandı. Alt liglerde bunun uygulanamayacağı tüm kulüpler tarafından söylendi. Bu gerçek ile yüzleşmeliyiz. Alt liglerde ne yazık ki endüstriyel futbolun imkanları yok. Alt liglerde statların, antrenman sahalarının, teknik ve altyapı olanakları ne kadar biliniyor emin değilim. Sadece 1 takımı havalimanından otele taşımak için 3 otobüs gerekiyor. 30 futbolcu için 10 soyunma odası gerekiyor. Bu protokol sorumluğu tamamıyla kulüplere ve futbolculara yüklüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu kararın TFF'nin kendi kararı olduğu, görüş ve öneri vermedikleri, kesinlikle bundan sonra olacaklardan sorumlu olmadıklarını belirtiyor. Tüm alt liglerin şu anda başka sorunları da var. Gelirlerimiz sıfırlandı ve ciddi sorumluluklarımız var. TFF'den ödeme alamıyoruz'" diye konuştu.

"Kupayı sahada kaldırmak istiyoruz"

Şampiyonluğu çok istediklerini sözlerine ekleyen Onur Göçmez, "Biz son birkaç gündür konuşulanları değerlendiriyor, tartışıyor ve konuşuyoruz ama bir tarafta da her maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyor ve bu şekilde takımı motive ediyoruz. Ama bir endişemiz de liglerde rekabet ne kadar sağlıklı olacak? İddiası olmayan orta sıralardaki takımlar veya küme düşmesi kesinleşmiş takımlar, kendilerini nasıl ayakta tutacak ve maçlara nasıl motive edecek? Gönlümüz her şeyin normal şartlarda olması ve coşkulu bir biçimde kupayı Bandırma'ya getirmek. Taraftarımızla kutlamak. Biz sezonun ilk maçından bu yana iddiasını ortaya koyan, sezon boyunca liderlik yarışından hiç kopmayan bir takım çizgisindeyiz. 28 maç sonunda lideriz ve kalan 6 maçın dördünü kazandığımızda şampiyonluğu garantiliyoruz. Tabii ki bu emeğimizin karşılığını son maça kadar yaşanan bir heyecanla almak en büyük arzumuz. Biz tarihin en uzun sürdüğü liglerde şampiyon olacağız ve tarihe geçeceğiz" açıklamasını yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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