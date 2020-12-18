Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bandırmaspor - Ankaraspor hangi kanalda? Canlı İzle
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Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bandırmaspor - Ankaraspor hangi kanalda? Canlı İzle

18.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:07
Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bandırmaspor - Ankaraspor hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bandırmaspor - Ankaraspor hangi kanalda? Canlı İzle..

19 Aralık'ta oynanacak olan, Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bandırmaspor - Ankaraspor hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bandırmaspor ve Ankaraspor 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı TRT Avaz canlı yayınlıyor.

Bandırmaspor Ankaraspor Hangi Tarihte?

Bandırmaspor Ankaraspor Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Bandırmaspor Ankaraspor Hangi Kanalda?

Bandırmaspor - Ankaraspor maçını TRT Avaz canlı olarak yayınlayacak

Bandırmaspor Ankaraspor Maçı Hangi Gün?

Bandırmaspor - Ankaraspor maçı Cumartesi günü oynanacak

Bandırmaspor Ankaraspor Saat Kaçta?

Bandırmaspor - Ankaraspor Maçın başlama saati 13:30

Bandırmaspor - Ankaraspor maçı

TFF 1. Liginde Bandırmaspor ile Ankaraspor karşı karşıya geliyor.15 puana sahip olan Bandırmaspor geçen hafta Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İç sahada da kazanmak isteyen Bandırmaspor son iç saha maçında Bursaspor'a 2-1 kaybetmişti. Ankaraspor ise 9 puanla düşme potasında yer almakta.

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