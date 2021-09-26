Bandırmaspor-Altınordu maçının ardından

ALTINORDU, ORDU (AA) - TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her geçen gün oyunumuzu daha çok geliştirip, üstüne koyan, gelişen bir Bandırmaspor amaçlıyoruz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın başında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Gürsel, şunları kaydetti:

"Daha maçın başlarında 1-0, 2-0 öne geçme durumumuz vardı ama 40'ıncı dakikada golü bulduk. İkinci yarı iyi başladık. Ondan sonraki süreçte Altınordu ön bölgeye çok adamla gelmeye başladı. Biraz oyun mücadele şekline döndü. Onlar da çok iyi mücadele etti. Çok kritik bir dakikada onlar beraberliği yakaladı. Oyuncularım buna 4 dakika sonra cevap verdi. Öne geçen golü bulduğumuz için mutluyuz. Kazanmak güzel, amacımız oynayan bir takım olmak. Buna uygun oyuncularımız var. Her geçen gün oyunumuzu daha çok geliştirip, üstüne koyan, gelişen bir Bandırmaspor amaçlıyoruz."

Eroğlu: "Kendi hatalarımızdan gol yedik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise iki takımın da geçen haftayı 3 puanla tamamladığını hatırlattı.

Eroğlu, Bandırma'ya kazanmak için geldiklerini ancak puansız ayrıldıklarını belirterek, "Oyunun geneline baktığımızda aslında beraberlik çıkması gereken bir maç diye düşünüyorum. Kendi hatalarımızdan gol yedik. Bandırmaspor'a bundan sonra başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.