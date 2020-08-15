Bandırmaspor, Afyonkarahisar kampında hazırlıklarını sürdürüyor Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da girdiği kampta sürdürüyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da girdiği kampta sürdürüyor.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Serdar Bozkurt gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam eden idmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Pas çalışmasının da yapıldığı antrenmanda özellikle yeni transferlerin takıma ve oyuncu arkadaşlarına çabuk uyum sağladıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA