Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa İzgi, "Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa İzgi, "Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir galibiyet aldık, çok mutluyum." dedi.

İzgi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hedefi olmayan takımların bu tip maçlara motive olmasının zor olduğunu söyledi.

Maçın gelgitlerle dolu olduğunu anlatan İzgi, şöyle konuştu:

"Maça iyi başladık, özellikle ilk yarıyı iyi götürdük. İkinci yarıya rakibimiz daha iyi başladı. Dengeyi buldu, üzerimize daha fazla gelmeye başladı. Sonrasında oyunu dengeledik, devamında maçı beraberliğe taşıdık ve oyuncu arkadaşlarımızın gayretiyle de maçı 3-2 kazandık. Altyapı oyuncularıyla beraber maçı kazanmak beni daha çok mutlu etti. Bu topraklarda yetişen çocukların da bu işi yapabileceklerini gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir galibiyet aldık, çok mutluyum."

Eyüp Arın: "2-1'den sonra skoru koruyamadık"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın maça başlarken rakiplerinden daha fazla puana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Karşılaşmaya bu istekle çıktıklarını kaydeden Arın, "Akhisarspor maçından gelen olumlu haber doğrultusunda oyuncularımız biraz daha rahatlamıştı. İkinci yarıda o rahatlıkla oyuncularımız bilhassa ikinci gole kadar oyunu istediğimiz gibi şekillendirmeye çalıştı. 2-1'den sonra skoru koruyamadık. Adanaspor'da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya