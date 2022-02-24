Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

AA, Ahmet Pesen - Spor
 - Güncelleme:
Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 27 Şubat Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 27 Şubat Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Gürsel, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçını kazanarak moral bulduklarını, hafta sonu da güçlü bir rakip olan Adanaspor'la karşılaşacaklarını dile getirerek, "Biz bu maça iki gün içerisinde iyi hazırlanacağız. Kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bordo-beyazlı takımın kaptanı Gökhan Değirmenci de Adanaspor maçının önemine vurgu yaparak, çok kritik bir müsabaka oynayacaklarını aktardı.

Değirmenci, bu maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Galibiyet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

AA / Ahmet Pesen - Spor

Mustafa Gürsel, Bandırmaspor, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title