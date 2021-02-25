Bandırmaspor, Adana Demirspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
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Bandırmaspor, Adana Demirspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor

25.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:54
Bandırmaspor, Adana Demirspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Sözeri, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirspor karşılaşmasının zor geçeceğini vurguladı.

Rakiplerinin güçlü ve hedefi olan bir takım olduğunu belirten Sözeri, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor'un başına teknik direktör Samet Aybaba geldi ancak biz de rakibimiz gibi bu maça 3 puan için çıkacağız. Mücadelesi yüksek bir maç bekliyoruz. Adana'nın yeni stadyumunda oynayacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Güzel bir sonuçla Bandırma'ya dönmek istiyoruz. Biz maç maç gideceğiz. Herkes şunu bilsin ki hedeflerimizden bir sapma yok. Hedeflerimizi sezon sonuna kadar kovalayacağız."

Sözeri, takımlarında İshak Çakmak'ın kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceğini, Michel Landel'in ise oynayıp oynayamayacağı sakatlık durumuna göre karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Erkan Taşkıran da Adana Demirspor maçında 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Erkan Taşkıran, takım içindeki uyumun üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu maçtan çok başarılı bir sonuçla döneceğiz. Play-Off mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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