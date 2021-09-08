Bandırmaspor'a koronavirüs şoku

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bandırmaspor'da milli takım maçları nedeniyle verilen ara sonrasında çalışmalarına başlanan Ümraniyespor maçı öncesinde, koronavirüs şoku yaşandı. Futbolculara yapılan testlerin sonuçlarına göre 6 futbolcunun testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan futbolcuların kimler olduğu konusunda bir açıklama yapılmazken, bordo beyazlılarda hafta sonu oynanacak Ümraniyespor deplasmanı ve hafta içi oynanacak Eyüpspor maçları için adeta seferberlik ilan edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı