Bandırmaspor'a Galatasaray'dan iki transfer TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Giresunspor'dan Del Valle ve Balıkesirspor'dan Otoo'yu renklerine bağlayan bordo-beyazlı kulüp, iki yeni transfer daha gerçekleştirerek taraftarına bayram hediyesi verdi.

Bandırmaspor, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'ı satın alma opsiyonlu birlikte 1 yıllık kiraladı.

Kulüp yetkilileri, 2 Ağustos Pazar günü yapılacak genel kurulda yeni yönetimin belirlenmesi ardından transferlerin hız kazanacağını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA