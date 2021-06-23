Bandırmaspor'a Brezilyalı stoper
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Bandırmaspor'a Brezilyalı stoper

Bandırmaspor'a Brezilyalı stoper
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da dış transfer atağı yaşanıyor.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da dış transfer atağı yaşanıyor. Bordo-beyazlılar Brezilyalı stoper Santos ile anlaştı.

Bordo-beyazlılarda 2021-2022 futbol sezonu için dış transfer atağı sürüyor. Bu doğrultuda İsrail'in Bnei Yehuda takımında forma giyen stoper Allyson Aires Dos Santos ile anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki deneyimli stoperin kariyerinde İndependente SP, Maccabi Haifa gibi takımlarda forma giydiği ve çıktığı 167 maçta 1 gol ve 1 asist kaydettiği ifade edildi.

(İbrahim Aldemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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