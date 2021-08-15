Bandırmaspor 2-0'lık Denizli galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu
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Bandırmaspor 2-0'lık Denizli galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu

Bandırmaspor 2-0'lık Denizli galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bandırmaspor galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Denizlispor kendi evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenilgiye uğradı. Bandırmaspor galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel; "Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik, bizim için iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige iyi başlamak önemliydi. Ama karşımızdaki Denizlispor takımı bulunduğu durumun içerisinden bizi biraz tedirgin ediyordu. Nasıl bir rakiple karşılaşacağız tam olarak bilmediğimiz için maça biraz tedirgin başladık. Ama ilk yarıda geliştirdiğimiz organize ataklarla 2 tane gol bulduk. Kazanmasını bildik, ikinci yarıda oyunu tamamen kontrolümüzde geçen bir oyundu. Burada önemli olan lige iyi başlamak ve kazanmaktı, onu da başardık. Bundan sonraki daha geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Neleri daha iyi yapabiliriz onlara odaklanacağız ve bundan sonra 1 hafta sonraki Menemen maçına daha iyi Bandırmaspor izletmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bandırmaspor 2-0'lık Denizli galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu - Haberler Spor
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