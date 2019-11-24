Bandırmaspor: 1-3
STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Musa Murat Emre (xx), Mert Bulut (xx)UŞAKSPOR: Ersin (x) - Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Levent (xx), Ömer (xx), Seçkin (xx), Mehmet (x) (Dk. 58 Ali x), Abdullah (xx), Erdi (x) (Dk.
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Musa Murat Emre (xx), Mert Bulut (xx)UŞAKSPOR: Ersin (x) - Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Levent (xx), Ömer (xx), Seçkin (xx), Mehmet (x) (Dk. 58 Ali x), Abdullah (xx), Erdi (x) (Dk. 74 Ozan x), Kadir (xx), Tuğrul (xx)BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) - Adem (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Onur (xx), Birhan (xx), Feyyaz (xxx), Berat (xxx) (Dk. 81 Ali Kuçik), Yusuf (xx), Erkan (xxx), Doğan Can (xxx), Batuhan Karadeniz (xx) (Dk. 75 Sinan xx)GOLLER: Dk. 54 Kadir (Uşakspor) - Dk. 31 - Dk. 71 Doğancan, Dk. 58 Berat (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Seçkin, Levent (Uşakspor) - Feyyaz (Bandırmaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 14'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde zirve yarışı veren Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Bandırmaspor, averajla liderlik koltuğuna otururken, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Uşakspor 12 puanla 14'üncü sırada kaldı. Konuk ekibin gollerini 31'inci ve 71'inci dakikada Doğancan, 58'inci dakikada Berat atarken, Uşakspor'un tek golünü 54'üncü dakikada Kadir kaydetti.