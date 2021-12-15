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Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı

Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin yıllardır il olma talebi bugün oynanan Bandırmaspor-Balıkesirspor maçında tribünlere taşındıSpor Toto 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçında tribüne asılan afiş dikkat çekti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinin yıllardır il olma talebi bugün oynanan Bandırmaspor- Balıkesirspor maçında tribünlere taşındı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçında tribüne asılan afiş dikkat çekti. Afişte Çanakkale'nin Biga ve Bursa'nın Karacabey ilçelerinin de içinde olduğu Bandırma ili haritası yer aldı. Taraftarlar tarafından asılan il haritasıyla Bandırma'nın il olma talebini tribüne taşınmış oldu. - BALIKESİR

Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı

Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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