Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası - Haber
Balıkesir, Bandırma

Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası

Bandırmalı Muhtarlardan ekmek kampanyası Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Muhtarlar Derneği "Bir ekmek de senden olsun" kampanyası başlattı.

09.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:52

Bandırmalı Muhtarlardan ekmek kampanyası

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Muhtarlar Derneği "Bir ekmek de senden olsun" kampanyası başlattı.

Bandırma Muhtarlar Derneği dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid 19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Bir ekmek de senden olsun" isimli bir dayanışma kampanyası başlattı. Bandırma Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu başlattıkları kampanya ile ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere evlerinden çıkamayan kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ve 65 yaş yasağı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

"Mahallesini, vatandaşları en iyi muhtar tanır"

Bandırma Haydar Çavuş Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu, mahallesini ve o mahallede oturan vatandaşları en iyi muhtarının tanıdığını ifade ederek, "Herkes kendi yağıyla kavrulmaya çalışırken hiç yağı olmayanlar için "Bir Ekmek de senden Olsun" kampanyası başlattık. Bu kampanya kapsamında Bandırma'daki bir ekmek fırınımızla anlaştık. Kampanyamıza katılarak destek vermek isteyen hayırseverlerimiz Bandırma Muhtarlar Derneğini arayarak ya da 1 lira 10 kuruşa dernek olarak anlaştığımız ekmek fırınına ekmek bağışlarını verebilirler. Biz ekmek bağışlarını muhtarlık olarak almıyoruz. Bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz anlaşmalı fırınımızla irtibata geçerek fırın sahibine ücretini ödüyor. İki çocuklu dört kişilik bir aile, bir günde üç ekmek yerse ayda 90 ekmek yapar. Biz onu 100 ekmek yaptık. Ayda 100 TL 'ye bir ailenin bir aylık ekmek parası bizden olsun, ekmeği bölüşelim" dedi. Başkan Hancıoğlu, "bu zorlu süreçte desteklerinizi bekliyoruz" diye ifade etti.

"Yardım kolisi ve çek de veriyoruz"

Başkan Nur Hancıoğlu, kendilerini bir çok hayırseverin aradığını ve bu kişilerin kendilerine ilettikleri maddi desteklerle anlaşmış oldukları bir marketten gıda çeki tahsis ettiklerini, bu çekleri ihtiyaç sahiplerine verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız bize başvuruyor. Burada isimlerini, tc kimlik numaralarını, iletişim bilgilerini kaydediyoruz. Daha önce Kaymakamlıktan ya da Belediye'den yardım alıp almadıkları, geçim durumları, kazançları kontrol ediliyor. Her türlü suistimal ihtimalini eliyoruz. 2-3 gün içinde kendilerine dönüş yaparak yardımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haber
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haber
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis Haber
Survivor Ecem'i enerji vaadiyle kandırıp istismar eden kişiye 10 yıl hapis
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haber
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Haber
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
PKK'nın sözde sorumlularından 'Zinar' kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bandırmalı muhtarlardan ekmek kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:16:11. #1.15#
title