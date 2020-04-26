Bandırmalı muhtarlardan dezenfekte çalışmalarına destek Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde muhtarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarına destek verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde muhtarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarına destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle muhtarları 35 traktörle dezenfekte çalışmalarına katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, salgının dayanışma ruhuyla kısa sürede durdurulacağına inandığını belirtti.

Muhtarlar dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurgulayan Tosun, "Birlik ve beraberlikle bu salgının üstesinden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA